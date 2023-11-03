استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات، كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض نشاطا إجراميا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بأحد أحياء مدينة الرياض، وقبضت على متهمين في ذلك، وهما مقيمان من الجنسية المصرية يعملان في صيدلية بمهنتي صيدلي ومندوب مبيعات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.