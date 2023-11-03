أدانت السعودية بأشد العبارات الاستهداف غير الإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في مداخلة رئيس قسم حقوق الإنسان في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، آسيا باعكضة، وذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة في جلسة إحاطة البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف لخبراء حقوق الإنسان.

وأكدت على دعوة السعودية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وحقن الدماء، وإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية.

كما أشارت إلى التبعات الخطيرة لسياسة ازدواجية المعايير، والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، والتي تتعدى هذه الأزمة وتمس شرعية قواعد القانون الدولي، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي في الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي، مما سينعكس سلبًا على القدرة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي لحل عادل، ولا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مما يتطلب التحرك الجاد لدعم جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية.

وعبرت عن رفض السعودية التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.