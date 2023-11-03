أعلنت هيئة التراث، اليوم (الجمعة)، ضبط 6 مخالفات لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، في عدد من مناطق السعودية، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتوزعت المخالفات المضبوطة كما يلي: مخالفتان بالتعدي على مواقع أثرية في منطقة الرياض ومنطقة الجوف، مخالفتان بحيازة قطع أثرية غير مسجلة بمنطقة المدينة المنورة، مخالفة بالاتجار بالآثار المنقول دون الحوصل على ترخيص في منطقة مكة المكرمة، مخالفة باستيراد قطع أثرية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة التراث في منطقة الرياض.

وكشفت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات النظامية، حيث تمت إحالة المخالفين إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها نظاماً.