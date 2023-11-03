حسمت منصة «مساند» -إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية-، الأنباء والاستفسارات الواردة إليها بخصوص عدم تمكن المستفيدين من إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية الراغبين باستقدامها.

وتوجه مستخدمو المنصة باستفساراتهم لـ«مساند» للاستفسار حول إمكانية إصدار وثائق التأمين، في حين أفاد بعضهم بتلقيهم إيضاحات من قبل مكاتب الاستقدام بتوقف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية مؤقتاً، لتؤكد منصة «مساند» ذلك، وتعلن عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي، معللة ذلك إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

يذكر أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي، كما أن التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة «مساند».

وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.