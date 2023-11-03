علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى أدرج على جدول أعمال جلستيه العادية التاسعة، والعاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المقرر عقدها الأسبوع القادم، تقرير صندوق التنمية الثقافي، لمناقشة تمويل الصندوق ووضعه تحت مجهر مراجعة ومناقشة المجلس.ويناقش المجلس في جلسته العادية التاسعة التي يعقدها الإثنين القادم، تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.ويناقش المجلس أيضاً تقريراً تقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/‏‏128) المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم رقم (م/‏‏58) في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.ويناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات وآراء ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.كما يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، والاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وكذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/‏‏1444هـ،ويستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية على ملاحظات التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/‏‏1444هـ قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.