نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة الدولية للإبل، عقب ذلك وقع نائب وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل على اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة في العاصمة الرياض.

ورحب نائب وزير الخارجية باتفاقية المقر للمنظمة، التي تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.