أوصى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهالي المنطقة الشرقية بتوخي الحذر أثناء قيادتهم المركبات خلال هطول الأمطار، وتجنب أماكن تجمعات المياه في الطرقات، نظرا لما تشهده عدد من محافظات المنطقة لأمطار غزيرة إلى متوسطة ظهر اليوم.

وقال أمير المنطقة الشرقية: «إخواني.. أخواتي.. ‏أبنائي.. بناتي.. أوصيكم بتوخي الحذر أثناء قيادتكم المركبة خلال هطول الأمطار، وتجنب أماكن تجمعات المياه في الطرقات».

هذا وهطلت ظهر اليوم (الخميس)، أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة.

من جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس) بأنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.