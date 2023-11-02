كرم المدير العام لتعليم صبيا عثمان مسملي مشرفة التخطيط المدرسي بتعليم صبيا عبير يحيى عباس؛ نظير موقفها الإنساني النبيل بإنقاذ سائق مركبة تقل مشرفات تربويات في أحد الطرق الجبلية بجازان بعد تعرضه إلى نوبة ارتفاع للسكر أثناء قيادته المركبة.

وساهم تدخل المشرفة السريع بعد الله في إنقاذ السائق والتربويات بإيقاف المركبة وتقديم الإسعافات للسائق. وأوضحت مشرفة التخطيط المدرسي بتعليم صبيا عبير عباس لـ«عكاظ» أنه إثناء اتجاهها وزميلاتها المشرفات التربويات إلى أحد المواقع التعليمية التي تقع في المرتفعات الجبلية بصحبة سائقهن شعرت بأن سائق المركبة فقد السيطرة على قيادة المركبة مما آثار هلعهن ما دعاها إلى مساعدته في إيقاف المركبة وتقديم الإسعافات الأولية وقيامها بقيادة المركبة حتى الوصول إلى الموقع التعليمي الذي يقع في إحدى المناطق الجبلية ثم العودة مرة أخرى إلى محافظة صبيا. وقدمت أدارة تعليم صبيا درعها للمشرفة نظير عملها الإنساني.