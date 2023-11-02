حذّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من حسابات وهمية دأبت على إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى العديد من الأشخاص، تفيد بقبولهم في وظائف مختلفة.

وتفاعل المطار مع عدد من الاستفسارات الواردة إليه على منصة «إكس» من أشخاص تفيد بتلقيهم إيميلات بقبولهم في وظائف إدارية وغيرها، بعنوان يحمل مسمى «الموارد البشرية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي»، حيث شدد المطار على أن إعلانات التوظيف غير تابعة له ولا تتبع شركة مطارات جدة، وتقف خلفها حسابات وهمية، مؤكداً أن التقديم على الوظائف يتم عن طريق الموقع الإلكتروني فقط.

وكانت شركة مطارات جدة قد أصدرت بياناً تعليقاً على تداول العديد من إعلانات التوظيف الوهمية ومجهولة المصدر، منوهة إلى أن جميع طلبات التوظيف يتم استقبالها فقط على موقعها الرسمي https://career.jeddahairports.sa، داعية الجميع إلى عدم الجاوب مع أي إعلانات تصدر من مواقع غير موثوقة.