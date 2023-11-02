حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية، على المسارعة في المساهمة بالحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت: إن المساهمة في هذه الحملة مما يتأكد امتثالا لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين، ثم امتثالاً لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله و نظراً للحاجة الملحة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. قال الله تعالى «من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسُط وإليه ترجعون»، وقال عليه الصلاة والسلام: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس»، وقال صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»، سائلة الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وكل من أسهم في هذه الحملة خير الجزاء.