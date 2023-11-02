تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني لعام 1445هـ، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والبرامج التطبيقية الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية في جميع المجالات.