استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، القنصل العام لجمهورية سنغافورة لدى المملكة تشاندرا كومار، الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب أمير تبوك، بالقنصل السنغافوري والوفد المرافق له ، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأعرب القنصل تشاندرا كومار، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل السنغافوري.من جهة أخرى، استقبل الأمير فهد بن سلطان، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول أمير تبوك، في حديثه للمواطنين، العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.