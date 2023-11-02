أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، مما تسبَّب في خسائر مروعة في الأرواح.وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدداً من المدنيّين الأبرياء، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، الذي يُعَدّ انتهاكاً لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر 27 أكتوبر 2023م، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحتراماً للقانون الدولي الإنساني.