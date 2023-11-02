التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية دوّن في سجل الزيارات الرسمية كلمة بهذه المناسبة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها، وبحث الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون بين بلديهما الصديقين، بما يُسهم في تحقيق رؤيتهما لدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى هينري ووستر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانييل بنايم، ونائب كبير موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.