أكد محافظ الحرث محمد بن سلطان بن هجاج أهمية تضافر الجهود في خدمة سكان المحافظة، منوّها بحرص أمير منطقة جازان ونائبه على متابعة ما من شانه خدمة المواطن والمقيم وزوار المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع بأعضاء المجلس المحلي والجهات الخدمية. وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز المواضيع الخدمية.

فيما تحدث مدير مكتب «التعليم» بالمسارحة والحرث الدكتور علي عطيف عن الخدمات التعليمية وقال إنه تم الانتهاء من صيانة مدرسة صميل وتركيب أدوات الأمن والسلامة، فيما تم تسليم مدارس أم الشعنون والسلب إلى المقاول لصيانتها.

وتحدث مندوب «الصحة» عن الخدمات الصحية في المحافظة وأفاد بأنه تم إيجاد كوادر صحية في كل من مركز صحي الواحة وأم الشعنون وتم تعيين مدير جديد لمركز صحي المروة.

وقال مندوب «الزراعة» إن إدارته تعكف حالياً على إيجاد حلول لشجرة «البرسوبس» التي غطت جزءاً كبيراً من أودية المحافظة وخطرها على تدمير البيئة النباتية الأخرى.

وتحدث مندوب «المياه» عن مشروع المياه في المحافظة وسبب تأخره بأنه تمت سرقة كابل المشروع وأن العمل جارٍ على توريد بديل في القريب العاجل.

من جهة أخرى طالب أعضاء المجلس المحلي بعودة سوق الخوبة الأسبوعي لخدمة السكان والزوار، وإيجاد مبنى للهلال الأحمر لعدم توفر مركز هلال أحمر في المحافظة.

وفي ختام الجلسة أوضح أمين عام المجلس خالد مدخلي أنه تمت كتابة التوصيات ورفعها لمقام الإمارة.