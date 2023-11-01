كشفت وزارة المالية عن بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.09% مقارنة بالعام الماضي إذ بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال.

ورغم تراجع الإيرادات، إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة 12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة بـ800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023.

وكان عجز الميزانية للربع الثالث من العام الحالي بلغ 35.77 مليار ريال، وسجلت مصروفات الربع الماضي 294.31 مليار ريال، أما الإيرادات فبلغت 258.54 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث إلى 82.02 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نحو 147.01 مليار ريال، متراجعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي إذ سجلت آنذاك نحو 229.02 مليار ريال.