كشف المتحدث باسم وزارة التعليم صالح الثبيتي لـ«عكاظ»، عمل الوزارة على التحول لتكون مشرّعاً ومنظّماً وداعماً إستراتيجياً للعملية التعليمية، وإسناد كل ما يتعلق بالأعمال التشغيلية لشركة تطوير، وبهذا تركز وزارة التعليم، على تطوير عمليات التعلم والتعليم من جهة، وتعمل شركات تطوير على إنجاز الأعمال التشغيلية كالبناء والصيانة وغيرهما ورفع كفاءتها من جهة أخرى.وأضاف: أعادت الوزارة هيكلة إدارات التعليم، وربط الإدارات التعليمية بالمحافظات في الإدارات العامة للتعليم بالمناطق، ليصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية، بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية، وذلك تعزيزاً للحوكمة، وتمكين إدارات التعليم، وفق التحول الذي تعيشه المنظومة التعليمية في المملكة.