إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي النيجيري «حسنة وحسينة» برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الدفاع، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، أنَّ البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.وأعرب والدا التوأم النيجيري «حسنة وحسينة» عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الأمن والأمان.