نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة تستمر حتى اليوم (الأربعاء). وسجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الأول (الإثنين)، حيث بلغت 19.6 ملم في قرية شعار بمحافظة أبها، و15.0 ملم في الشعف. جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 54 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.وسجّلت خاط المجاردة 11.0 ملم، ورجال ألمع 5.4 ملم، وبللحمر بأبها 5.0 ملم، وتنومة 4.8 ملم، فيما سجّلت صنبة أبو عريش في جازان 13.0 ملم، وصبيا 10.0 ملم، وفرسان 5.2 ملم. وفي منطقة حائل سجّلت الروضة 7.9 ملم، ومطار حائل 4.5 ملم، وعقدة بحائل 2.9 ملم. وسجّلت البدائع في منطقة القصيم 7.0 ملم، وعنيزة 6.5 ملم، وبريدة 6.0 ملم، والشماسية 5.5 ملم، وكلٌ من الرس، والبكيرية 5.0 ملم، ورياض الخبراء 4.5 ملم.وفي بقية المناطق، سجّلت رنية في مكة المكرمة 6.2 ملم، والهدا في الطائف 1.6 ملم. وفي منطقة الجوف سجّلت محطة القطار بدومة الجندل 5.8 ملم، ومطار الجوف 4.3 ملم، ودومة الجندل 2.8 ملم. فيما سجّلت العقيق في منطقة الباحة 5.4 ملم، ومطار الباحة بالعقيق 2.2 ملم. وسجّلت الزلفي في منطقة الرياض 2.5 ملم، والرويضة بالقويعية 0.6 ملم. وسجّل مطار عرعر في الحدود الشمالية 1.5 ملم.يأتي ذلك، فيما تواصلت الموجة المطرية على منطقة حائل لليوم الثالث على التوالي مع دخول الوسم وبداية فصل الشتاء البارد، وتوديع درجات الحرارة العالية في هذا الموسم من السنة، لترتسم ملامح البهجة والسرور في محيا سكان حائل وهم يستقبلون أجمل أوقات السنة لمزاولة هوايتهم الشتوية المتنوعة.وتغنى أبناء وبنات المنطقة من خلال استمتاعهم بتلك الأجواء الماطرة بالحدائق والمتنزهات؛ لترتسم البسمة على محيا الصغار والكبار استبشاراً بتلك الأجواء الجميلة التي تتميز بها منطقة حائل خلال فصل الشتاء من العام؛ لتكون إعلاناً ببدء موسم انطلاق الرحلات البرية في العديد من الأماكن والمتنزهات الفريدة والمميزة التي تزخر بها منطقة حائل.وكانت الأمطار التي هطلت على حائل، أمس، تراوحت من متوسطة إلى خفيفة، لتشمل العديد من محافظات المنطقة وبعض المراكز والهجر.