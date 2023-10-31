تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم بمعهد الجوازات حفل تخريج 391 فرداً من (دورة الفرد الأساسي 46)، و29 فرداً من (دورة الفرد الأساسي فني موسيقى رقم 2).

ونقل اليحيى تهنئة وزير الداخلية للخريجين، مثنياً على الجدية التي رافقت فترة تدريبهم التي تضمنت تدريبات عسكرية ميدانية، إضافة إلى البرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق والمستندات الرسمية.

وأكد أهمية استشعار المسؤولية والعمل بجدية وبروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.