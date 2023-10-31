سفيرة فلسطين لدى إيرلندا للمجتمع الدولي: اتخذوا خطوات فاعلة لوقف العدوان

عقد سفراء الدول العربية المعتمدون لدى إيرلندا اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهول مارتن، بحضور كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإيرلندية.

وشدد السفراء على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتمت مناقشة الوضع الراهن في قطاع غزة وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما على المنطقة، وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا الدكتورة جيلان وهبة عبدالمجيد، ضرورة وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفادياً للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.

شارك نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير؛ نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.