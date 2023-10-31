استقبل نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالداوود وفدا من جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات، ممثلا بالمدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن فهد أبا الجيش، والمستشار المشرف العام على الفعاليات الطبية محمد الماضي، ومنسق الشؤون الصحية والطبية فيصل العتيبي. وفي بداية اللقاء نقل الدكتور أبا الجيش لنائب وزير الداخلية تحيات وتقدير رئيس مجلس إدارة الجمعية البروفيسور خالد بن فايز الحبيب. وخلال اللقاء اطلع عبدالداوود على أنشطة وجهود جمعية مكافحة أمراض القلب نبضات من دور رائد في العلاج والوقاية، علاوة على دعمها للدراسات والأبحاث الطبية المختصة بالقلب، مشيدا بالمهمات الملقاة على عاتق الجمعية وما تقوم به من عمل نبيل لخدمة الفرد والمجتمع. وثمن وفد الجمعية لنائب وزير الداخلية ما تضطلع به الشؤون الطبية في مقام الوزارة من عامل إيجابي وحراك مهني أثبت كفاءته على مستوى المملكة والمنطقة.