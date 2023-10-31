رأس أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

واطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي حول الاستعدادات القائمة لخطط مواجهة الأزمات والطوارئ في مسار أخطار السيول بعد هطول الأمطار ومسار انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد خلال الاجتماع أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تكفل تحقيق السلامة وتسهم في حفظ الأرواح والممتلكات، موجهاً الجهات المعنية كافة للقيام بالأدوار المناطة بها وتنسيق الجهود مع الدفاع المدني.

ثم استعرض مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء مشعل بن طحيمر الفهيدي الخطة العامة لمواجهة الأزمات والطوارئ والتي تشمل مهمات كافة الجهات المعنية والجهات المشاركة.

وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ التوصيات اللازمة.