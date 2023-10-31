أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون.وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال، تأييد سلوفينيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023م، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.وبحث الجانبان، خلال الاتصال، سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.