تنطلق يوم (الأحد) القادم اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة، فيما تبدأ يوم (الثلاثاء) الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، والتي تستمر حتى يوم (الخميس) ما بعد القادم.من جانب آخر، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية بعد غد (الخميس) بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.