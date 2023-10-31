أعلنت جامعة الملك خالد تعليقَ الدراسة الحضورية أمس (الإثنين)، في جميع كلياتها وفروع الجامعة في المحافظات؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة الجميع.وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.كما أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة في الكليات التطبيقية التابعة لها في محافظتي النماص وبلقرن وتحويل الدراسة عن بعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني البلاك بورد.وكانت «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر (الأحد) تحت عنوان «لا تعليق في جامعة الملك خالد»، والذي أوضح عدم رضا أولياء أمور الطلاب والطالبات في مراحل التعليم الجامعي في منطقة عسير، لعدم تعليق الدراسة (الأحد) في جامعة الملك خالد في أبها أسوة بتعليق جميع مراحل التعليم العام بالمنطقة، خصوصاً مع التحذيرات التي أطلقتها الأرصاد، موضحين مخاوفهم من الأضرار التي قد تلحق بأبنائهم نتيجة الحوادث المرورية والانهيارات في بعض المنحدرات والعقبات.