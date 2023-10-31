أطلق المركز الوطني للأرصاد تحذيرات حمراء على منطقة جازان ومحافظة الليث وحزم الجلاميد ورفحاء والعويقيلة وعرعر، والجوف وسكاكا وفي منطقة الباحة الحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة القادمة.وأوضح مركز الأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.وأشار إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياحاً هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.وشهدت منطقة تبوك هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع، وما زال هطول الأمطار مستمراً. ووفق المركز الوطني للأرصاد تم رصد كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك في 11 محطة، وجرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محطة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، حيث بلغت 26 ملم، يليه مركز حالة عمار 18.6 ملم، ثم مركز رحيب 14.4 ملم.كما هطلت صباح أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا، ومراكز صوير، وزلوم، وهديب، والشويحطية، وطلعة عمار، وخوعاء، وعذفاء، كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظتي دومة الجندل وطبرجل، شملت مراكز الأضارع، وأبو عجرم، وأصفان، والرديفة، والرافعية، والعيساوية.وهطلت الليلة قبل الماضية أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان، ومحافظات الدرب، وبيش، وهروب، وضمد، وصبيا، والعيدابي، وأبو عريش، وفيفا، والداير، والطوال، وصامطة، والحرث، وفرسان، والعارضة. وتشهد منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مما ساهم في خفض ارتفاع درجات الحرارة التي لامست 45 درجة مئوية، سال على إثرها عدد من الأودية. وشملت عدداً من القرى والهجر، وعمت الأمطار العديد من المواقع السياحية، وتوافد العديد من الأسر والسياح إلى الشواطئ والأماكن العامة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي تزينت بها المنطقة. وشملت الأمطار مدينة جازان ومحافظات أبوعريش وصبيا والدرب وصامطة ومحافظات فيفا وبني مالك وهروب والعارضة. فيما تدفقت السيول في وادي ضمد وخلب وعدد من الأودية الجبلية وتسببت في احتجاز عدد من المركبات.سجلت محافظتا جدة وينبع أعلى درجة حرارة (34 مئوية) طبقاً للمركز الوطني للأرصاد. وفي درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 درجات مئوية، تليها الباحة 14 درجة، وأبها 15 درجة، وطريف 16 درجة، وتبوك والطائف ورفحاء 17 درجة، وحائل وعرعر وسكاكا والقريات والمجمعة 18 درجة، وسجّلت تبوك والطائف وينبع والعلا والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.