أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد أي تعدٍّ، لضمان الحفاظ على حقوق الهيئة وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة ونشره المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X» اليوم (الثلاثاء)، فقد رصدت الهيئة العامة للترفيه استخدام عدد من الشركات العلامة التجارية لموسم الرياض 2023/ 2024، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خلال إعلانات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك، دون الحصول على موافقة خطية.

وجاء في البيان «الهيئة العامة للترفيه تهيب بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز، أو اسم، أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات، أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بموافقة خطية من الهيئة تحدد شروط استخدام تلك الحقوق».