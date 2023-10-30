تابع أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ما شهدته مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة راوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومحافظي المحافظات بالمنطقة، واطلع الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء على تقرير الحالة المطرية بالمنطقة.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.