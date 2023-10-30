أطلق بنك التنمية الاجتماعية، أخيراً، حملة توعوية حول مبادرة «مسار 3500»، وهي إحدى مبادرات البنك لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.

وتقدم المبادرة للمستفيدين فرصة الحصول على عدد من الخدمات مثل التدريب، والتعريف بأساسيات تطوير هوية المشاريع، والإرشاد والتوجيه الفردي والجماعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني.

وتهدف مبادرة «مسار 3500» إلى تدشين متجر إلكتروني متكامل، والتعريف بطرق التسويق الحديثة والمبتكرة، التي تتبع أفضل الممارسات العالمية لتمكين هذه الفئة.

كما تهدف هذه الحملة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال إلى شريحة أكبر من الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر من أجل الاستفادة منها في تطوير أعمالهم إدارياً وتسويقياً ولوجستياً عبر معالجة التحديات التي يواجهونها في إدارة أعمالهم على يد متخصصين عالميين، وربطهم مع أفضل الموردين في العديد من المسارات المتنوعة، ما يوفر لهم بيئة إيجابية للتوسع في مشاريعهم، وإنفاذهم إلى سوق العمل للمساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.

الجدير بالذكر، أن للبنك مبادرات عديدة أخرى تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة وأصحاب العمل الحر، كالتدريب وبناء القدرات مثل «برنامج التدريب المتخصص» الذي استفاد منه أكثر من 141 ألف مستفيد، إلى جانب البرامج التمويلية للأسر المنتجة، وغيرها من خدمات البنك الأخرى في دعم هذه الفئة لممارسة أعمالهم وتطويرها، وخلق اقتصاد قوي ومستدام.