دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم (الإثنين)، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع جدة 2024»، الذي تنظّمه إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة، بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات تعليم جدة، ويستمر المعرض لمدة يومين، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وتجوّل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في أركان المعرض، حيث اطّلع على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة في المعرض التي تجاوزت 400 مشروع بحثي قدمها 400 طالب وطالبة في 23 مجالاً علمياً، كما ضم المعرض الورش التدريبية للطلاب والطالبات، والمسرح، والأركان التعريفية لبرنامج الكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة يومين إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتشاف المواهب تمهيداً لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بتعليم جدة 2024 شهد تسجيل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، إضافة لتقديم 42 برنامجاً تدريبيّاً للطلاب والطالبات؛ التي تهدف لتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني لهم، والارتقاء بالمشاريع العلمية المقدمة، وتأهيلها للمنافسة العالمية، فضلاً عن نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبث روح المنافسة للمشاركة في المعارض والمنافسات الدولية.