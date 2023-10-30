يكثف فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة بيشة جهوده لتنفيذ أعمال الردم في طريق «العشرقة» الرابط بين مركز مهر جنوب غرب بيشة وطريق العلاية، وذلك تمهيداً لتسليمه لبلديتي الحازمي والثنية وتبالة لتنفيذ أعمال السفلتة حسب الخطة المعتمدة لسفلتة الطريق البالغ طوله ١٥.٦ كيلو متر.

وحسب مصادر مؤكدة لـ«عكاظ»، وجه محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد فرع وزارة النقل في بيشة وكلا من بلدية الحازمي وبلدية الثنية وتبالة بسرعة تنفيذ توجيهات أمير المنطقة لسفلتة الطريق في مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً، كل في ما يخصه، حيث يقوم فرع وزارة النقل بالردم والدّك للتربة وتقوم البلديتان بأعمال السفلتة.

يشار إلى أن هذا الطريق سيخدم سكان مراكز وقرى وادي ترج جنوب غرب بيشة الراغبين في السفر غرباً للمراكز والمحافظات المجاورة، ويخدم كذلك القادمين لهذه المراكز من مراكز غرب بيشة ومحافظة بلقرن ومنطقة الباحة.