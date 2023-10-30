شهد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي حسن عقدي اليوم (الاثنين) حفلة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، كما دشن معرض إبداع 2024 بمشاركة 80 طالبًا وطالبةً من الموهوبين والموهوبات من مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وإدارة تعليم صبيا، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.

وقدم الطلاب والطالبات مشاريعهم وبحوثهم العلمية أمام الحضور والزوار في معرض متخصص، حيث تنوعت المشاريع والبحوث في مجالات الكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الحسابي، والمعلوماتية، وعلوم النبات، وعلم المواد، والرياضيات، والأحياء الدقيقة، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، ونظم البرمجيات، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة البيئية، وعلوم الأرض، والبيئة، والكيمياء، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة، وغيرها من المجالات العلمية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي عقدي أن الأولمبياد توفر بيئة تنافسية تشبع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات الوطن وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية واكتشاف مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، مضيفاً أن الإبداع الابتكاري يمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.

فيما أوضحت مشرفة العموم بالإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم نجاح حبتر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يأتي سعياً لإيجاد بيئة علمية بحثية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية، عبر شراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، مشيرة إلى المشاركات الطلابية المتميزة في المعرض.

من جانبه، بين رئيس اللجنة التنفيذية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي المهندس أنس الحنيحن أن معرض «إبداع 2024» يشهد تنافس نخبة من الطلاب والطالبات، بما يعزز أهداف الأولمبياد لنشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل الحراك البحثي في مناطق الوطن كافة، ليصبح البحث العلمي أسلوب حياة نحو تحقيق أهداف الوطن وطموحاته.

وقدمت الموهوبة غلا هادي خرمي كلمة الموهوبين والموهوبات، مبينة أن الاحتفاء بعدد من المتفردين المبدعين المميزين الذين بذلوا الكثير من الجهد والعطاء والتفاني من أجل خدمة وطنهم بمشاريع نوعية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في التنافسية العالمية، ويأتي هذا اليوم ليقدر هذا الجهد ويثمن هذا العطاء وتوجه بوصلة الاهتمام نحو أعمالهم المهمة الملهمة. ولأن التنمية في البلدان تقوم على سواعد أبنائها وبناتها فإننا نفخر اليوم بنخبة من المبدعين الذين حققوا الإنجازات التي استحقت لفت الانتباه وتسجيل الإشادة في العديد من مجالات الإبداع واستقرت آراء اللجان العلمية على أفضليتهم وفق معايير محوكمة قام عليها عدد من أهل المعرفة والاختصاص.

ولأن الإدارة العامة للموهوبين ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) منحتا هذه المسابقة رعايتهما واهتمامهما تنامت وتميزت وتوسعت وتفردت على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم أجمع.

وإنني أعيد الكثير من الفضل لأساتذتنا في إدارتي الموهوبين والموهوبات الداعمين من أبناء هذا الوطن الغالي للطلبة الموهوبين، مقدمة الشكر للإدارة العامة للموهوبين ومؤسسة موهبة وجامعة جازان وشركائنا المتميزين من الجهات المختلفة على دعمهم لأبنائهم وبناتهم الموهوبين والموهوبات لتمثيل جازان وتمثيل الوطن بكل فخر واعتزاز.

هذا وقد تابع الحضور العديد من العروض العلمية والتقنية، كما جرى تكريم الداعمين لمشاريع الطلبة من جامعة جازان وغيرها من الجهات الداعمة.