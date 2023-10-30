فيما توقعت هيئة الأرصاد استمرار الحالة المطرية في عدد كبير من المحافظات والمدن، دعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر والبعد عن مجاري السيول والأودية الجارية. وفي الليث أنقذ رجال الدفاع المدني شخصاً احتجز في سيل داخل مركبة، وأكدت مديرية الدفاع المدني، تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة «المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها».وكشف مصدر لـ«عكاظ»، أن قيمة المخالفة في حدها الأدنى 5 آلاف ريال، وتصل إلى 10 آلاف ريال، كون عبور الأودية مخالفة مرورية، لأنها تصرف جسيم يعرّض حياة قائد المركبة ومن معه للخطر والانجراف. في غضون ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد أمس (الأحد)، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في 4 مناطق (المدينة المنورة، تبوك، الجوف، عسير)، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً. وأوضح المركز أن حالة الإنذار الأحمر في المدينة المنورة تشمل محافظة العيص ووادي الفرع وبدر والمدينة المنوّرة والعلا وخيبر، وفي الجوف تشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، والإنذار في منطقة تبوك يشمل تبوك وتيماء، وفي عسير أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتوقّع «الأرصاد»، أن تشهد الفترة هطول أمطارٍ غزيرة، وتأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعق رعدية. وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض.وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/‏‏‏‏‏ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/‏‏‏‏‏ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /‏‏‏‏‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.حي الجامعة.. الأعلى هطولاًحذر الدفاع المدني، من هطول أمطار رعدية على معظم المناطق، ودعا إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل.وأوضح أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.وفي جدة، شهد حي الجامعة، أعلى نسبة هطول لكميات مياه الأمطار بلغت 37.6 ملم، تلاه حي أم السلم بنسبة 30.2 ملم، وسجل حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة أعلى نسبة هطول بلغت 37.9 ملم، تلاه حي الكعكية 29.8 ملم.وفي الجموم بلغت كميات مياه الأمطار 37.2 ملم، وفي مستورة بمحافظة رابغ 25.6 ملم.وفي منطقة الباحة سجلت المخواة بشدا الأعلى نسبة هطول بلغت 26.8 ملم، فيما سجل حي الرحيب بمنطقة تبوك أعلى نسبة للهطول وهي 31.6 ملم، وسجلت ينبع بمنطقة المدينة المنورة عبر محطة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز 24.0 ملم.فيما سجلت محطة مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان نسبة هطول 21.0 ملم.أجواء معتدلة وممطرة في عسيرجذبت الأجواء المعتدلة والمائلة للبرودة في منطقة عسير المتنزهين ومحبي الطبيعة من الأهالي والمقيمين إلى ارتياد المتنزهات والحدائق العامة. وشهدت منطقة عسير أمس موجة أمطار متواصلة شملت معظم المحافظات والمراكز في جبال السروات، وسهول تهامة.وتركّزت الأمطار الغزيرة على مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، ومركز الربوعة. وفي تهامة عسير شملت الأمطار محافظات محايل، ورجال ألمع، والمجاردة، وبارق.كما أدّت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء، مع تكوّن الضباب الذي غطّى الأجزاء المرتفعة. دوباشرت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات التابعة لأمانة منطقة حائل، جميع بلاغات الأمطار التي هطلت الساعات الماضية. وأكدت الأمانة إنهاء عدد من البلاغات ومتابعة الحالة المطرية بجهود كبيرة من فريق العمل الميداني بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة وغرفة عمليات إدارة الطوارئ للأمطار. وشهدت حائل أمطارا من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة حائل وضواحيها ومحافظات بقعاء والشنان والشملي وموقق وسميراء ومدن الروضة والأجفر وبعض القرى والهجر التابعة لها.