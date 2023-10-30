أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله شرف الغامدي، بأن 70% من مستهدفات رؤية 2030، لها علاقة مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والباقي لها علاقة غير مباشرة بها، مشيراً إلى أن سدايا حرصت من خلال فعالية (داتاثون البيانات المفتوحة) على تهيئة البيئة المناسبة للإبداع، والمملكة بحاجة لمثل هذه المشروعات التي قدمها المشاركون، إذ تحمل أفكاراً يمكن أن تبنى عليها آمال كبيرة تستفيد منها مستهدفات المشروعات التي تعمل عليها سدايا وأذرعها، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وإيصال مفهومها وأبعادها في حياتنا ومستقبلنا بالطرق التكنولوجية الحديثة، لكي تكون قريبة من أجيال الطلبة والشباب والفتيات ويصبحوا قادة الحاضر والمستقبل في هذه التقنيات.جاء ذلك، إثر زيارة الغامدي، لموقع فعالية (داتاثون البيانات المفتوحة)، التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على مدى ثلاثة أيام؛ لتطوير المهارات الشابة في مجالات علوم البيانات وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع المشاركين على إيجاد حلول لتحديات واقعية باستخدام البيانات المفتوحة، وذلك في مقر فعاليات الهيئة بالرياض.وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً من الخبراء والمختصين بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة يمثلون السعودية، باكستان، اليمن، مصر، فلسطين، بنغلاديش، سورية، الجزائر، نيجيريا، تحت إشراف خبراء محليين وعالميين في المجال، وذلك من خلال ورش عمل وساعات إرشادية لمساعدة المشاركين في تطوير حلولهم لمعالجة التحديات باستخدام البيانات المفتوحة.