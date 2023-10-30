افتتح مفتي عام المملكة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أمس، الاجتماع الأول لمفوضي الإفتاء بمناطق المملكة، الذي تنظمه الإدارة العامة للإفتاء بحضور عدد من مديري الإدارات بالرئاسة.ووجه كلمة إلى أعضاء الإفتاء بمناطق المملكة، أثنى فيها على ما منّ الله به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار والوحدة والألفة واجتماع الكلمة.وقال: «إننا في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقوم اليوم بعمل جليل وفق توجيهات ولاة الأمر وما يمليه علينا ديننا الحنيف؛ إذ لدينا مبادرات وبرامج نافعة تحقق الأهداف التي تحرص عليها الشريعة، وهي: لزوم جماعة المسلمين، وأخذ الفتوى من مصادرها، والتحذير من المفتي الجاهل الذي يدلس على الناس دينهم».وأثنى على ما يقوم به أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك مفوضو الإفتاء بالمملكة من جهود عظيمة مباركة نافعة للمجتمع.