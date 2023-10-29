بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (رحمها الله).

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (رحمها الله)، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (رحمها الله).

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة (رحمها الله)، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».