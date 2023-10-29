بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكابيف، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك «علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكابيف، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».