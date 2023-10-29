التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم القيادات الأمنية في محافظة حفر الباطن، في مقر شرطة المحافظة، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

ونقل وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم. وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهودهم التي بذلوها ويبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة.