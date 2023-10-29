أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالاً هاتفياً بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وعبّر وزير الخارجية خلال الاتصال عن تثمينه لتصويت جمهورية جنوب أفريقيا على قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ 27 أكتوبر 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، إضافة إلى مناقشة السبل الملائمة لحث المجتمع الدولي على التحرك لوقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ووقف تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.