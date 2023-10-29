أجرى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالاً هاتفياً بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب.

وعبّر وزير الخارجية خلال الاتصال عن تثمينه لتصويت بلجيكا على قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ 27 أكتوبر 2023، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، إضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ووقف تفاقم الأزمة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.