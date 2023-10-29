وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم إلى محافظة حفر الباطن، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

والتقى عددا من المواطنين أهالي المحافظة، حيث ألقى محافظ حفر الباطن كلمة نوه فيها بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمحافظة وبقية محافظات مناطق المملكة بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار.

كما ألقى محمد بن عبدالله الفغم كلمة الأهالي رفعوا خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تلقاه المحافظة أسوة ببقية محافظات المملكة من مشاريع خدمية تنموية لخدمة سكان المحافظة والمقيمين فيها وزائريها.

واطلع وزير الداخلية خلال الحفل على أبرز المشاريع الخدمية التنموية في المحافظة.

كما التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، وأشاد بجهودهم المخلصة التي بذلوها طيلة فترة عملهم.