التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم في مقر النيابة العامة بالرياض النائب العام لجمهورية الصين الشعبية العليا يينج يونج، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة مع وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الشعبية الصينية.

ورحب في بداية اللقاء بالضيف والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، وأن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح والتوفيق.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، واطلع النائب العام الصيني على عرض مرئي يظهر التطور التشريعي والمؤسسي بالمملكة وملخصاً عن النظام القضائي بها، وتشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية، ومؤشرات الإنجاز للعمل القضائي والإجرائية الذي يباشره أعضاؤها.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها يونج إلى المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتناول أبرز الملفات النيابية والعدلية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين الجهازين العدليين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين الصديقين.