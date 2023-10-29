منح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أول تصريح رسمي لإنتاج طائر الحبارى في السعودية لأحد المراكز المتخصصة في هذا المجال، وهو التصريح الأول من نوعه حتى الآن، مع مدة صلاحية تمتد لعام قابل للتجديد.

ويهدف المركز بهذه الخطوة إلى التسريع من تغطية حاجة السعودية من الحبارى وذلك عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص الوطنية وإسهامها بشكل مباشر في توفير حلول لزيادة أعداد الكائنات الفطرية بشكل علمي وممنهج، بما يسهم إيجابا في رفع مستوى التوازن البيئي مع تحسين التنوع الأحيائي في المملكة.

وينتظر أن تشهد الفترة القادمة منح المزيد من التراخيص المشابهة على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص بمراكز الاكثار للكائنات الفطرية المستهدفة مثل الحبارى وغيرها بقية الكائنات الفطرية.

من جهتها، بينت الجهة الحاصلة على الترخيص أنها ستعمل وفق ضوابط علمية وبواسطة كفاءات سعودية متخصصة بمعايير عالية الجودة، حيث تستهدف في مخططاتها العمل على إنتاج 15 ألف طائر حبارى بحلول عام 2026، خصوصاً مع امتلاكها لخبرات واسعة في مجال إكثار الكائنات الفطرية مع مساحات شاسعة للمشروع تتجاوز مساحته 500 ألف متر مربع، مما يوفر المزيد من البيئة المثالية لعملية الإطلاقات الخاصة بالحبارى، وعمليات إكثارها، كما أنها تعنى في الوقت نفسه بتهيئة طيور الحبارى حتى بعد إطلاقها لضمان جودة المنتج وللحفاظ على كونه مطابقا للاشتراطات الموضوعة من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.