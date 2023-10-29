ناقش الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، خلال زيارتها لمدينة بريستون وجامعة يوكلان، مع مدير الجامعة وعمداء الكليات، الوضع الحالي للطلاب والطالبات السعوديين، ورحب رئيس النادي السعودي في بريستون لدورته 42 طالبة طب وجراحة الدكتورة سارة الزهراني بالملحق الثقافي.

واستمعت لمطالب المبتعثين حيث شمل الاجتماع عددا من أساتذة الجامعة في مختلف الكليات، واطلعت الدكتورة فطاني على دور الجامعة في تعزيز مستهدفات رؤية 2030 وحرص الكوادر التعليمية في الجامعة على تقديم الدعم الكافي للطلبة لتحقيق أهداف الرؤية.

وختمت زيارتها للمدينة باجتماع مع أبنائها وبناتها الطلبة ومرافقيهم، حيث شجعتهم على استكمال دراستهم، واستمعت لى مشكلاتهم وقامت بمناقشتها مع الجامعة.

وثمن رئيس النادي السعودي في بريستون سارة الزهراني زيارة الملحق الثقافي وجهودها في تحمل المشاق والسفر للمدن المختلفة في المملكة المتحدة للوقوف على أوضاع الطلاب والطالبات المبتعثين وأسرهم.