فاز مستشفى دلة النخيل في الرياض بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023، وذلك نظرا لتميز قسم الطوارئ في المستشفى بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة بطرق مبتكرة، وسريعة، ومتميزة، تحت إشراف الأطباء المتخصصين، وباستخدام أحدث الأجهزة، وفقا للمعايير العالمية.

يذكر أن قسم الطوارئ في مستشفى دلة النخيل يعتبر من أكبر أقسام الطوارئ، وهو قسم طوارئ متخصص يضم طوارئ الكبار بقسميه (الرجال والنساء)، وطوارئ الأطفال، وطوارئ النساء، والولادة، وقسم الطوارئ يدعم أقسام المختبر والأشعة، وأقسام القسطرة القلبية، وبقية أقسام المستشفى، ومراكزها المتخصصة على مدار 24 ساعة.

ويدير القسم ويشرف عليه أطباء طوارئ متخصصون، وأطباء متخصصون بالجراحة، والأمراض الباطنية، والأطفال والنساء، والولادة، وطاقم تمريض مدرب على التعامل مع كافة أنواع الحالات الطارئة، والحوادث.

الجدير بالذكر أنه تم تصميم قسم الطوارئ بأقسامه المتخصصة والمختلفة بطريقة تضمن سهولة دخول المريض وحركته داخل القسم، إضافة إلى ذلك فقد تمت مراعاة علاقة قسم الطوارئ بأقسام الأشعة، وأقسام العمليات، وأقسام الولادة، ووحدات العناية المركزة، والقسطرة القلبية، بطريقة تسهل وصول المريض لهذه الأقسام، وضمان تقديم الخدمة الطبية الطارئة بأسرع وقت، إضافة إلى ذلك فقد تم تزويد القسم بأحدث معدات الفحص، والمراقبة، والتشخيص، والعلاج بما يضمن خدمة المريض داخل قسم الطوارئ بأحسن طريقة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص شركة دلة الصحية، وإدارة مستشفى دلة النخيل على تقديم رعاية صحية متكاملة، وشاملة للمرضى، مع التزامها بأعلى معايير الجودة السلامة.

وتعليقا على الفوز بالجائزة، أكد رئيس قسم الطوارئ افتخاره بالفوز بهذه الجائزة، وأفاد أن هذا الفوز ليس غريبا نظرا لما يتميز به هذا القسم من كفاءة عالية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة تحت إشراف طواقم طبية، وتمريضية، وفنية متخصصة، وعلى أعلى مستوى، إضافة لتصميمه الممتاز الذي يراعي تجربة عالية الجودة للمرضى، وذويهم، وكذلك إلى تجهيزه المتطور بكل ما يحتاجه مريض الطوارئ.