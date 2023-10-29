افتتح محافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني متحف بلغازي التراثي بحلته الجديدة، وبمناسبة حصوله على الترخيص الرسمي كأول متحف على مستوى منطقة جازان مرخص لدى هيئة المتاحف، بحضور رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان.

واستمع إلى شرح مفصل عن أركان وأقسام المتحف من مديرة المتحف نورة الغزواني، والذي يتكون من 11 قسما وصالة للعرض وقسم آخر يحاكي التعليم قديماً وقسم يحاكي ماضي قرى بلغازي الجميل.

وأعرب عن إعجابه بالجهد المبذول في تجميع هذه المقتنيات القيمة والتي تعكس حرص مديرة المتحف على الحفاظ على التراث المحلي.

وفي الختام كرم محافظ العيدابي ومالكة المتحف عددًا من المساهمين والمشاركين والحضور بهذه المناسبة.