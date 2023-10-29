أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة اليوم (الأحد).وأوضحت، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وجدة، والقنفذة، والليث، على أن تكون الدراسة عن بعد، عبر «منصة مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وعلقت جامعة جدة الدراسة الحضورية اليوم (الأحد) في مقر الجامعة بجدة وفروعها في محافظة خليص والكامل، على أن تكون الدراسة عن بُعد، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات. وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة حضورياً اليوم (الأحد) في جميع مقرات الجامعة.كما قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) اليوم في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.وفي نفس السياق، تم إغلاق مؤقت لطريق (الهدا) احترازياً بالاتجاهين.من جهته، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة عن إعادة فتح نفق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل باتجاه الشمال، الذي تم إغلاقه من قبل فيما بقي شارع فلسطين في الاتجاهين مغلقاً حتى طباعة الجريدة.وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تحديثاً، تضمن تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وذلك على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الأجزاء الساحلية.وبيّن المركز أن الحالة المطرية بدأت من الرابعة عصر أمس (السبت)، وتستمر حتى الإثنين.أوضح المتحدث باسم أمانة مكة المكرمة أسامة الزيتوني، أن الأمانة هيأت أكثر من 730 فرداً من الكوادر البشرية المدربة، والتجهيز بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات، مشيراً إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس.وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالات خطرة خلال الأمطار، مؤكداً أن جميع الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع خلال الأيام القادمة، خصوصاً المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.في محافظة جدة، نشرت فرق الدفاع المدني آلياتها عبر 72 موقعاً في جميع أنحاء المحافظة؛ تحسباً لوقوع حوادث تستدعي التدخل، وشهدت المحافظة أمطاراً غزيرة.وأعلن المركز الوطني للأرصاد رفع مستوى الإنذار في محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة إلى «الإنذار الأحمر»، حيث يتوقع استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة.وأشار، إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.