كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مسودتها لتعديل المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفرضت غرامة 10,000 ريال وحدها الأعلى 1,000,000 ريال على جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، وتقدر حسب نوع الكائنات الفطرية والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة ودفع التعويضات، وفي حالة إتلاف أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية أو الساحلية فغرامتها بحد أدني 10,000 وحد أعلى 200,000 ريال، وفي حالة عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن غرامتها حد أدنى 50,000 وحد أعلى 2,000,000 ريال، وتقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات والغرامة حد أدنى 10,000 وحد أعلى 1,000,000 ريال في حالة عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسريبات وحماية الأوساط البيئة غرامتها حد أدنى 50,000 وحد أعلى 5,000,000 ريال، وغرامة دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية لا تزيد على 50,000 ريال، أما في حالة التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية فغرامتها حد أدنى 50,000 وحد أعلى 20,000,000 ريال، وتقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة.