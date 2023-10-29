رفع المدير العام لشركة «يوكسال» السيد أحمد حلاووق، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية تركيا لدعمهما الهائل لتأسيس البنية التحتية للمملكة العربية السعودية، وقال إن «يوكسال» سعيدة جداً بالعمل في هذا الجو الآمن والسليم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى أن يكون لها دور أكبر في المشاركة في البناء والنهضة، مثمناً العلاقات الطيبة التي تربط تركيا بالمملكة العربية السعودية، وأضاف أنه يسعده الاحتفال بالذكرى المئوية مع رفقائه من السعوديين والأجانب.شركة رائدة في البناءوأضاف حلاووق أن «يوكسال» تعد من إحدى الشركات الرائدة في سوق البناء السعودي، ولها تاريخ يمتد إلى 40 عاماً، وتشمل مشاريعها في المملكة خطوط الأنابيب والطرق والجامعات مع البنى التحتية والسدود والمرافق العسكرية والمستشفيات «لقد بدأنا العمل في المملكة منذ عام 1983م»، وأن القدرات التقنية التي تتمتع بها يوكسال، وحرصها على تنفيذ العمل في الوقت المحدد، والقوة الكامنة في عمالتها، والالتزام بتسليم المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد، كل ذلك أثار إعجاب العملاء، ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما أيضاً في أنحاء العالم كافة.مشاريع يوكسال في السعوديةوأضاف السيد أحمد حلاووق أن «يوكسال» هي أيضاً في مقدمة شركات القطاع الخاص الكبرى في المملكة، اذ أنجزت مشروع حافلات الرياض للنقل السريع على طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الإمام الشافعي، وطريق خالد بن الوليد، والعديد من شبكات مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) بالرياض. كما نفذت مشاريع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمانة الرياض، وزارة الصحة، جامعة الملك فيصل، جامعة الدمام، القوات الجوية الملكية السعودية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة. وبرزت يوكسال، إحدى الشركات التركية الكبرى في مجال البناء، التي تأسست عام 1963 في أنقرة، كشريك أساسي في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال إن يوكسال لعبت دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية في تركيا من خلال العديد من العقود التي تغطي مشاريع النقل والطاقة والبيئة والمشاريع الصناعية.65 مشروعاًبقيمة 16.6ملياررداً على سؤال حول التوقعات المستقبلية في البلاد قال السيد حلاووق إن يوكسال مستعدة للقيام بالمزيد من الأدوار لدعم التنمية المستدامة للمملكة في إطار رؤية 2030. وذكر أن يوكسال أنجزت حتى الآن 65 مشروعاً في المملكة بقيمة 16.6 مليار ريال سعودي ولديها 15 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة تقارب 3 مليارات ريال. وتابع حلاووق: «إن الوحدة قوة، فمن خلال العمل الجماعي والتعاون المتبادل يمكن تحقيق أشياء رائعة؛ لذلك نود أن نشكر المواطنين السعوديين والمواطنين الأتراك والزملاء الأجانب على تمنياتهم الطيبة لنا، ونتمنى ان نحتفل جميعنا مرة أخرى بمناسبة الذكرى المئوية للجمهورية التركية».